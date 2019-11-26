مصرع 4 وإصابة 8 في حادث انقلاب بالمنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ٨ آخرين اليوم الثلاثاء، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص”، بزمام مركز “ملوي” جنوب المنيا، على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش".

وبالانتقال والفحص تبيّن وفاة كل من "محمد ناجح حسين" 18عاماً، و"آيات عمرو ممدوح" 15 عاماً، و"محمود جمال وافي" 50 عاماً، و"جابر محمد عبد الحفيظ" 119عاماً.

فيما أصيب كلا من، "طلعت عبد الحفيظ" (70 عاماً)، تم تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعي، و"أشرف شاهر شحاتة" (25 عاماً)، و"حبيبة عمر ممدوح" (12 عاماً)، و"تاج عمر ممدوح" (10 سنوات)، و"ربيع محمد محمد" وتم تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي، و"ياسر رجب" (50 عاماً)، و"جمال طلعت عبد الحفيظ" (35 عاماً)، و"حسين محمد محمد" (48 عاماً)، وتنوّعت إصاباتهم بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

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