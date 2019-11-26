خارجية الاحتلال تُعلن استضافتها صحفيين من دول عربية

كشف وزارة خارجية الاحتلال، عن استضافت وفدا من صحفيين ومدونين من دول عربية بينها خليجية إضافة إلى العراق.

وفي تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء عبر حساب "إسرائيل بالعربية"، أشارت الوزارة إلى أن بعض الصحفيين المذكورين من دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل.

ولم تذكر الخارجية أسماء هذه الدول أو هويات الصحفيين أو المدة التي سيمكثها الوفد في إسرائيل.

وقالت في التغريدة: استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق.

وأضافت: هذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة".

وكانت خارجية الاحتلال قد أعلنت عن استضافة وفود إعلامية عربية في أوقات سابقة خلال العامين الجاري والماضي، كما أنها كشفت عن مشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات عربية، وهو ما يواجه برفض شعبي عربي.

إستضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق، وهذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة. pic.twitter.com/oWkY3mH9et — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2019

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