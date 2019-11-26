Responsive image

13º

26
نوفمبر

الثلاثاء

26º

26
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • سعد الحريري يعلن عدم رغبته بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
     منذ 2 ساعة
  • سعد الحريري: أعلن للبنانيين واللبنانيات أنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل الحكومة
     منذ 2 ساعة
  • سعد الحريري: لا حل للخروج من الأزمة الإقتصادية اللبنانية إلا بحكومة كفاءات
     منذ 2 ساعة
  • إصابة الصحفي محمد تركمان برصاص الاحتلال خلال تغطيته للمواجهات الدائرة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
     منذ 2 ساعة
  • لوجود السيسي ببورسعيد.. إغلاق لطريق بورسعيد دمياط وتكدس مئات السيارات وتعطل العشرات عن أعمالهم
     منذ 2 ساعة
  • تأجيل نظر تجديد حبس معتقلي الأمل لجلسة الغد بعد طلب المحامين سماع أسباب النيابة في استمرار الحبس الاحتياطي وسماع رد المحامين.
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:57 صباحاً


الشروق

6:23 صباحاً


الظهر

11:41 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مقتل متظاهر وإصابة 18 آخرين جراء إصابتهم بالغاز والرصاص المطاطي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 120
مقتل متظاهر وإصابة 18 آخرين جراء إصابتهم بالغاز والرصاص المطاطي

كشفت مصادر طبية عراقية اليوم الثلاثاء، عن مقتل متظاهرا  إثر إصابته برصاصة مطاطية، بالقرب من جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

وحسب مصادر إعلامية، فإن  المسعفين نقلوا 18 متظاهرا إلى المستشفى، جراء إصابتهم، بالغاز والرصاص المطاطي، عند جسر الأحرار.

وتشهد معظم محافظات وسط وجنوب العراق شللا تام في الحركة بعد إقدام المتظاهرين، منذ ساعات الصباح الأولى، على قطع الطرق الرئيسية ومنع حركة سير المركبات فيها، كما أحرقوا الإطارات في الطرق الرئيسية بمحافظات البصرة وذي قار وبابل وكربلاء والمثنى، لتبدو شوارع المدينة الرئيسية خالية من حركة المركبات، إضافة إلى استمرار الإضراب في مدارس النجف.

وبعد أحداث شهدت حرق منازل مسؤولين ودوائر حكومية واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار لأسباب أمنية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers