مقتل متظاهر وإصابة 18 آخرين جراء إصابتهم بالغاز والرصاص المطاطي

كشفت مصادر طبية عراقية اليوم الثلاثاء، عن مقتل متظاهرا إثر إصابته برصاصة مطاطية، بالقرب من جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المسعفين نقلوا 18 متظاهرا إلى المستشفى، جراء إصابتهم، بالغاز والرصاص المطاطي، عند جسر الأحرار.

وتشهد معظم محافظات وسط وجنوب العراق شللا تام في الحركة بعد إقدام المتظاهرين، منذ ساعات الصباح الأولى، على قطع الطرق الرئيسية ومنع حركة سير المركبات فيها، كما أحرقوا الإطارات في الطرق الرئيسية بمحافظات البصرة وذي قار وبابل وكربلاء والمثنى، لتبدو شوارع المدينة الرئيسية خالية من حركة المركبات، إضافة إلى استمرار الإضراب في مدارس النجف.

وبعد أحداث شهدت حرق منازل مسؤولين ودوائر حكومية واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار لأسباب أمنية.

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