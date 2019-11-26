بالصور: انطلاق مسيرات الغضب ومواجهات مع الاحتلال وعشرات الاصابات

انطلقت في مختلف محافظات الوطن، اليوم الثلاثاء، مسيرات غضب شعبي، تزامنت مع إضراب جزئي، ومواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اسفرت حتى اللحظة عن اصابة العشرات بالأعيرة "المطاطية" والغاز السام المسيل للدموع.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية، دعت لمسيرات وفعاليات الغضب ردا على إعلان الإدارة الأميركية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، وغضبا على جريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

وشارك الآلاف من أبناء شعبنا، في المسيرات الجماهيرية التي جابت شوارع المحافظات، حملوا خلالها العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة بالانحياز الأميركي المطلق للاحتلال، فيما علقت المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الدوام تلبية لدعوة المشاركة في الفعاليات المنددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته وسرقة أرضه.

وتخلل مسيرات واعتصامات الغضب، كلمات دعت الى اسقاط "صفقة القرن" ومشاريع الضم والوسع الاستيطاني والمخططات الاسرائيلية الأميركية الرامية الى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، والى مواصلة النضال حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة على اراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وفي السياق، شهدت عدة مدن وبلدات وقرى، مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب قمع جيش الاحتلال للمسيرات السلمية.

واصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان في محافظات طولكرم وجنين والخليل والقدس ونابلس وبيت لحم، وغيرها من المحافظات.

وهاجم جنود الاحتلال بالأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع المشاركين في المسيرات السلمية، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه في حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تقديرا منه بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز العسكرية ومناطق التماس.

الخليل

ففي محافظة الخليل، أصيب عشرات المواطنين اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مواقع مختلفة من المحافظة، وفي اعتدات للمستوطنين.

وتركزت المواجهات في مدينة الخليل ومخيمي العروب والفوار، وبلدتي بيت أمر وحلحول شمال المحافظة، وذلك في يوم الغضب الفلسطيني رفضًا للقرارات الأمريكية الأخيرة، وتنديدًا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

في مدينة الخليل، اصيب عدد من المواطنين المشاركين بمسيرة الغضب عقب مواجهات واتندلعت مع جنود الاحتلال والمستوطنين في منطقة "باب الزاوية" وحي "تل الرميدة" وسط المدينة.

واكد مراسلو وكالة وفا" إصابة عدد من المواطنين من قبل المستوطنين في منطقة تل الرميدة بعد رشهم بالغاز والاعتداء عليهم بالضرب، عرف منهم محمود ادعيس، وعمر ابو عيشة، وهاشم أبو عيشة، وحمدي ادعيس، ويوسف ابو عيشة، كما اعتدت على المشاركين في المسيرة بالدفع والضرب لمنعهم من استكمال المسيرة المناهضة للاستيطان، كما منعت الصحفيين من الاقتراب مان مناطق التماس.

كما اطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والصوت، لتفريق المتظاهرين وانتشرت بشكل مكثف في منطقة باب الزاوية وشارع وادي التفاح .

وافاد شهود عيان ان مواجهات وقعت في منطقة عصيدة في بيت أمر، اشعل خلالها الشبان إطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، تعبيرا عن رفضهم للقرارات الامريكية، وتنديدا بممارسات الاحتلال في سجون الاحتلال.

واطلق جيش الاحتلال النار والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام، مما ادى الى اصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في مخيم العروب شمال الخليل رشق خلالها الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة، قبيل انطلاق مسيرات الغضب في كافة محافظات الوطن.

القدس

وفي محافظة القدس، أصيب العشرات واعتقل طفلان، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي الرام وأبو ديس، في يوم الغضب الفلسطيني رفضا للقرارات الأميركية الأخيرة، وتنديدا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام من جهة الجدار العازل ولاحقت الشبان وطلبة المدارس المتجمهرين بالقرب من دوار الرام الجنوبي، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال أطلق الاحتلال خلالها وابلا من القنابل الغازية والصوتية تجاههم.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين خلال المواجهات الدائرة "لم تعرف هويتهما بعد".

وفي بلدة أبو ديس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس، واطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان من خلف الجدار العازل، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.

طولكرم

أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان قرب مصانع "جيشوري" الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان أشعلوا الإطارات قرب المصانع ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، تنديدا بالسياسات الأمريكية الاسرائيلية، وبجريمة قتل الشهيد الأسير سامي أبو دياك، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

قلقيلية

وفي محافظة قلقيلية، انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية حاشدة، رافضة لقرارات الادارة الأميركية حول شرعنة الاستيطان.

وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها فعاليات محافظة قلقيلية، من ميدان الشهيد أبو علي اياد وسط مدينة قلقيلية، وصولا الى شارع بلدية قلقيلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور لأسرى ولافتات كتب عليها شعارات تدعو إلى اسقاط صفقة القرن، واخرى تدعو الى مساندة ودعم الأسرى، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وبالصمت الدولي على هذه الجرائم.

أريحا

أكدت جماهير محافظة اريحا والأغوار وكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الشعبية رفضها وإدانتها لموقف الادارة الامريكية من شرعنة الاستيطان وانحيازها التام للاحتلال الاسرائيلي وممارسات قطعان المستوطنين خلال مسيرة حاشدة نظمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والقوى الوطنية وسط مدينة اريحا.

طوباس

وفي طوباس، شارك المئات من أبناء المحافظة، في مسيرة حاشدة، تنديدا بجريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال، وبالقرارات الأميركية الجائرة ضد القضية الفلسطينية.

كما ندد المشاركون بممارسات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وانتهاج سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ما أدى إلى سقوط أسرى شهداء داخل السجون، آخرهم الأسير سامي أبو دياك الذي استشهد اليوم.

غزة

شاركت جماهير من أبناء شعبنا في مسيرة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، رفضاً لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول شرعنة الاستيطان غرب مدينة غزة.

وانطلقت المسيرة من أمام دوار حيدر عبد الشافي بمدينة غزة وصولاً إلى مقر الأمم المتحدة غرب المدينة.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بالإعلان الأميركي حول شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ورفضاً للقرارات الأميركية، والعدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، واستنكاراً لجريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك.

نابلس

شارك آلاف من أبناء محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، في مسيرة حاشدة، تنديدا بجريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال، وبالقرارات الأميركية الجائرة ضد القضية الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة من المجمع الشرقي في المدينة باتجاه ميدان الشهداء.

جنين

شارك آلاف المواطنين في جنين، اليوم الثلاثاء، بالمسيرات الحاشدة والغاضبة على اثر استشهاد شهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك وتنديدا بالسياسة الأميركية المنحازة لسلطات الاحتلال بدعوة من حركة فتح "اقليم جنين وفصائل العمل الوطني" .

وأقيم المهرجان الخطابي بميدان الشهيد أبو عمار أمام المحافظة بمشاركة المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية والأهلية، وفصائل العمل الوطني والأطر النسوية والنقابات وطلبة الجامعات والمدارس وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد سامي أبو دياك، والشهيد الراحل ياسر عرفات وخليفته محمود عباس ويافطات حركة فتح والشعارات المنددة بالسياسة الأميركية بشرعنة الإستيطان.

وعلقت المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الدوام، وعم الإضراب التجاري الشامل في المحافظة.

المصدر : شهاب