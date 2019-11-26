وقفة بالقدس احتجاجًا على إغلاق الاحتلال لمكتب مديرية التعليم

نظم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، اعتصامًا أمام مكتب مديرية التربية والتعليم في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على إغلاقه من قبل الاحتلال لـ 6 أشهر.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاعتصام نفذ استجابة لدعوة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وشمل تعليق الدوام المعلمين والمدراء والمشرفين والموظفين، رفضًا لقرار الاحتلال القاضي بإغلاق مكتب التربية والتعليم في القدس.

وشارك في الاعتصام العشرات من مدراء ومعلمي ومعلمات المدارس، والقوى والفعاليات الوطنية، وعضاء من هيئة العمل الوطني والأهلي.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: "إغلاق مكتب تربية القدس جريمة في حق التعليم" و "اختيار المنهاج الذي يدرس في مدارسنا الفلسطينية حق كفله القانون الدولي" و "سنقف صفًا واحدًا في وجه فرض المنهاج الإسرائيلي على أبنائنا".