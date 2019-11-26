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وفد أمريكي يلقتي حفتر مجددا لبحث وقف هجوم طرابلس

منذ دقيقة
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وفد أمريكي يلقتي حفتر مجددا لبحث وقف هجوم طرابلس

أفادت الخارجية الأمريكية، صباح الثلاثاء ، بأن وفدا أمريكيا التقي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في عودة واضحة لدبلوماسية واشنطن في ليبيا.

ويعد هذا ثاني لقاء لوفد أمريكي مع حفتر، لبحث التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، منذ أن علقت الولايات المتحدة أنشطتها الدبلوماسية في ليبيا عام 2014.

وبحسب بيان رسمي لخارجية أمريكا، فإن الوفد الأمريكي التقى حفتر بهدف "بحث وقف الهجوم على طرابلس".

وسيناقش الوفد كذلك "سبل التسوية السياسية في ليبيا"، بحسب البيان.

فقد زار وفد دبلوماسي أمريكي الشرق الليبي الذي يسيطر عليه حفتر، الشهر الماضي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتطرح زيارات الوفد الأمريكي مزيدا من التساؤلات حول الضغوط الأمريكية الجديدة من أجل إيقاف الهجوم على العاصمة طرابلس.

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