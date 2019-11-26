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إصابة 50 تلميذ بالجدري في أحدي مدارس أبو تشت بقنا

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 148
إصابة 50 تلميذ بالجدري في أحدي مدارس أبو تشت بقنا

أصيب 50 تلميذًا، بمدرسة الرزقة الابتدائية، التابعة لمركز أبوتشت، شمالي قنا، بمرض الجدري الكاذب، وقامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي عزلهم عن باقي زملائهم، داخل المدرسة، كما تم منحهم إجازة 15 يومًا ، يأتي ذلك تكذيبا لإدعاء السيسي وحملاته الكاذبة في القضاء علي الأمراض ، فقد ظهرت أمراض في عهد نظامة لم يسمع عنها من قبل بين المواطنين.

وقال الدكتور بدوي المعاون، المشرف العام على قطاع الصحة بشمال قنا، إن التلاميذ المصابين بالجدري  في مدرسة الرزقة الابتدائية، بلغ قرابة 50 تلميذًا، خلال 3 أيام، موضحًا أنه تم توقيع الكشف الطبي اللازم على التلاميذ، ومنحهم إجازة 15 يومًا، وإعطائهم الجرعات العلاجية اللازمة، لعزلهم عن باقي زملائهم، لمنع انتقال العدوى.
يذكر أن مرض الجدري  هو مرض معدٍ ينقل المرض من شخص إلى آخر عن طريق السعال، العطس أو التنفس، كما عن طريق ملامسة الجلبات أو إفرازات الجروح. وأكثر من هذا، قد ينتقل مرض الجدري، أيضا، عن طريق ملامسة الأغراض الشخصية، أو أغطية السرير، التابعة لشخص مصاب بمرض الجدري.

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