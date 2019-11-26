بيت عزاء للشهيد سامي أبو دياك وسط مدينة غزة

منذ 3 يوم

افتتحت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامي، اليوم الثلاثاء، بيت عزاء، لشهيد سامي أبو دياك، الذي ارتقى في سجون الاحتلال الصهيوني.

وشارك في بيت العزاء الذي أقيم في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وقال عبد الله قنديل، مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، على هامش بيت العزاء: "على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل تجاه جرائم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين قبل فوات الأوان".

ودعا قنديل السلطة الفلسطينية إلى "التوجه للمحاكم الدولية لملاحقة إسرائيل جراء جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الكيان".

وأبو دياك (37 عاما) من سكان بلدة "سيلة الظهر" بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل في يوليو/ تموز 2002، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما.

وسبق أن خضع في عام 2015 لعملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب "هيئة شؤون الأسرى"، التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي 2019، استشهد 5 أسرى فلسطينيين، هم سامي أبو دياك وفارس بارود وعمر عوني يونس ونصار طقاطقة وبسام السايح، حسب نادي الأسير.

وأشار النادي إلى أن 222 معتقلا استشهدوا منذ العام 1967 في سجون الاحتلال الصهيوني ، بينهم 67 معتقلا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية إلى 5 آلاف معتقل، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (معتقلون بلا تهمة) و700 مريض، حسب بيانات رسمية فلسطينية.