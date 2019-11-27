الاحتلال يقصف مواقع تابعة لـ"حماس" بخانيونس

أشارت وكالات أنباء عالمية، إلى أن مقاتلات حربية تابعه للكيان الصهيوني، استهدفت فجر الأربعاء موقعا عسكريا تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وحسب وكالة الأناضول، فإن طائرات الاحتلال شنت ست غارات متتالية على موقع يُطلق عليه اسم "القادسية"، ويتبع كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتُشير التقارير الأولية إلى أن القصف الصهيوني لم يتسبب في وقوع إصابات، في الوقت الذي لم يُعقب فيه جيش الاحتلال على تلك الغارات.

سبق أن أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن رصده صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو إسرائيل، وذلك حسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، الذي زعم اعتراض القبة الحديدية قذيفة واحدة.

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