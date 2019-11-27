حماس تُعلق على القصف الصهيوني.. واصفة الاحتلال بالواهم

أشار المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس "فوزي برهوم"، أن قصف الاحتلال مواقع المقاومة واستهداف مقدراتها، لن ينجح في فرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة على حماس، واصفًا الأخير بالواهم حال ظن ذلك.

وخلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء قال برهوم: حماس والقسام لديها المقدرة التامة على إثبات حماقة وغباء قيادات العدو، وتسجيل صفحة جديدة في سجل فشله في فهم وتقدير المواقف.

جاء ذلك تعليقًا على القصف الصهيوني فجر اليوم الأربعاء، على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات