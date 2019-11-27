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بعد تنصل الوزير من التزاماته.. قضاة الجزائر يهددون بالإضراب

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 98
بعد تنصل الوزير من التزاماته.. قضاة الجزائر يهددون بالإضراب

هدّدت "النقابة الوطنية للقضاة" في الجزائر، بالعودة إلى الإضراب بحركة ستكون قاسية بعد تنصل وزير العدل من التزاماته مقابل تعليق إضراب غير مسبوق أدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد.

وفي بيان صادر عن النقابة قالت فيه: لقد تنصل الوزير من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات وطبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس للأعلى للقضاء.

وأضاف البيان: الوزير أبقى على مظلمته التاريخية شاهدة عليه والأيام والأشهر القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل لأن كرة الثلج ستزداد حجما وصلابة وحركتها القادمة ستكون قاسية.

وكان القضاة دخلوا في إضراب عام في 27 أكتوبر تسبب في شلل شبه تام لكل المحاكم، كما نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات، رغم أن القانون يمنع عليهم الانقطاع عن العمل.
وفي 6 نوفمبر أعلنت النقابة تعليق الإضراب بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة النظر في حركة نقل نحو 3000 من القضاة.

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