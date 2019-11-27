احتجاجًا على قطع رواتبهم.. الأسرى المُحررين سنلبس أكفاننا

يواصل الأسرى المحررون إضرابهم عن الطعام والماء لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلنوا أنهم سيرتدون أكفانهم وسيكتبون وصاياهم عصر اليوم، وذلك احتجاجًا على قطع رواتبهم.



كما شدد الأسرى المحررون المعتصمون بوسط مدينة رام الله، على استمرار اعتصامهم والإضراب عن الطعام والماء حتى حل قضيتهم ونيل حقوقهم. المقطوعة رواتبهم.



ومن جانبه قال المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم "علاء الريماوي"، أن الأسرى المضربين عن الماء يناشدون الأطباء والمؤسسات الطبية تولي فحصهم،خاصة بعد نزول دم في البول لبعض المضربين، داعيًا وسائل الإعلام إلى تغطية إعلامية لما سيقومون به عصر اليوم الأربعاء، مطالبين بالاحتشاد لنصرة للأسرى.



وكانت قوات من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، قد داهمت فجر الثلاثاء، خيمة الأسرى المحررين المعتصمين وسط مدينة رام الله وقاموا بهدم الخيام ومصادرة أدواتهم.

​