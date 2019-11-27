الجبهة الثورية تتمسك بتسليم البشير للجنائية الدولية

أعلنت الجبهة الثورية في السودان، تمسكها بتسليم الرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير" إلي المحكمة الجنائية، مؤكدة على أن موقفها يمثلا خطا أحمرا لا يمكن تغييره.

وكان رئيس المجلس السيادي "عبد الفتاح البرهان" قد أعلن الخميس الماضي معارضته لتسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائلا: القضاء السوداني قادر على محاكمته.

كما أشار المتحدث باسم الجبهة الثورية "أسامة سعيد" أمس الثلاثاء إلى أن موضوع تسليم البشير للجنائية خط أحمر ولا يمكن التفاوض حوله، موضحًا أن إحالة جرائم دارفور إلى الجنائية تم بقرار من مجلس الأمن ويجب على الحكومة السودانية الالتزام بالقرار ونتائجه باعتبارها عضو في النظام الدولي.

وفي سياق متصل رفض تجمع المهنيين السودانيين موقف البرهان حيال تسليم البشير إلي المحكمة الجنائية وجدد التزامه بدعم الضحايا في دارفور الذين يطالبون بإحالة المعزول إلى لاهاي.

واختتم التجمع بيانه قائلاً: يجب الأخذ بعين الاعتبار رغبة الضحايا في رؤية البشير مقبوضا لدي المحكمة الجنائية لمواجهته والذين كانوا تحت إدارته ولمداوة المظلومين.