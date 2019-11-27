منتدى الإعلاميين: زيارة وفد إعلامي عربي للكيان الصهيوني أبشع صور التنكر للدم الفلسطيني

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن أسفه البالغ لزيارة وفد يضم إعلاميين ونشطاء من عدّة ‎دول عربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بدعوةٍ من خارجية الاحتلال .

معتبرا أن الزيارة، أبشع صور التنكر للدم الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وفي طعنة نجلاء لصدور الأسرى القابعين في سجون الاحتلال عامة والأسير الشهيد سامي أبو دياك خاصة، ودون أدنى اعتبار للموقف الأصيل للشعوب العربية والإسلامية الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال الإرهابي.

وأكد على أن الزيارة المشؤومة تمثل انقلاب على دور الدعم والمناصرة المنشود لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعتبر انحيازاً سافراً إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى جاهداً لتبيض سجله الإجرامي الدموي، ويحاول بكل إمكانياته تجاوز القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني، إذ تأتي هذه الزيارة لتقدم الخدمات المجانية للاحتلال وكضوء أخضر لمواصلة انتهاكاته وجرائمه بحق البشر والشجر والحجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد المنتدى رفضه المطلق لكل صور التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا وسائل الإعلام العربية إلى التصدي لمحاولات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ومواجهة ذلك بإصرار وعزيمة عبر لفظ كل من تسول له نفسه الاصطفاف إلى جانب عدو الأمة العربية والإسلامية.