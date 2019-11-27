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رويترز.. الإمارات تعتزم شراء حصة من أسم "أرامكو" السعودية

منذ 36 دقيقة
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رويترز.. الإمارات تعتزم شراء حصة من أسم "أرامكو" السعودية

كشفت وكالة لرويترز، عن رغبة أن الإمارات في المشاركة بالطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية عبر صندوق أبو ظبي السيادي.

وحسب مصادر مُطلعة، فإن جهاز أبو ظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في اكتتاب أرامكو التي تعول بشكل أساسي على مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، موضحًا أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار لم يُتخذ بعد.

ويرأس الجهاز الذي تُقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار، رئيس دولة الإمارات الشيح خليفة بن زايد آل نهيان بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال مصدران إن الجهاز يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار بينما ذكر مصدران آخران أن حجم الاستثمار يتراوح بين 1.5 وملياري دولار.

وتجاهد شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لجذب مستثمر كبير أو رئيسي للمشاركة في الطرح الذي قد يكون الأكبر في العالم. وتواصلت أرامكو مع الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي في سنغافورة.

وألغت ارامكو جولات ترويجية لإدراجها خارج منطقة الخليج في ظل غياب الاهتمام من مؤسسات استثمار أجنبية إذ يرى الكثير منها أن تقييم أرامكو باهظ في ظل القلق إزاء مسائل تتعلق بالسياسة والحوكمة والبيئة.

وتهدف السعودية لبيع حصة 1.5 بالمئة في أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجعل الأمير الطرح حجر الزاوية لمسعاه الطموح لتنويع اقتصاد المملكة.

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