الأسرى المضربون برام الله يلبسون الأكفان ويكتبون وصاياهم

في خطوة تصعيدية جديدة، ارتدى الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية أكفانهم البيضاء، محذرين من تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب المستمر عن الطعام.

وكتب كل من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وصاياهم وأسماءهم على أكفان بيضاء قبل أن يقوموا بارتدائها.

وخلال مؤتمر صحفي وسط رام الله، وجه الناطق باسم المحررين، علاء الريماوي، رسالته إلى الشعب الفلسطيني قائلا: "نوصيكم أن تكون جنازاتنا بلون الدم الفلسطيني، نوصيكم أن تكون شعاراتكم فلسطين التاريخية، نوصيكم أن تكون رمزيتكم رمزية المقاومة، نوصيكم ألا يكون في يومنا بكاء".

كما طالب "الشعب الفلسطيني برفع العلم الأسود على كل مؤسسة رسمية، وأن يقولوا لكل مسؤول ظالم لست ممثلا للشعب الذي ضحى من أجل الوطن".

وقال أحد الأسرى المحررين: "هذه لحظة مريرة لم تدع مجالا للكلام، معتصمون هنا منذ 40 يوما، ومضربون عن الطعام منذ 19 يوما، ومضربون عن الطعام والماء والدواء منذ يومين".