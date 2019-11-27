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تكليف محمد بن سلمان بمهمة خاصة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 109
تكليف محمد بن سلمان بمهمة خاصة

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ مبادرة تطوير الدراسات التاريخية الوطنية تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، بحسب موقع صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير جوانب المدرسة التاريخية السعودية لتكون رائدة ومؤثرة بما في ذلك تطوير المهنجية والبرامج العلمية والأكاديمية والارتقاء بمستوى أنشطة الجمعية التاريخية السعودية وبرامجها للرفع من فاعليتها في الحركة العلمية.


وأصدر المجلس عدداً من القرارات التطويرية لأعمال الدارة منها: الموافقة على تحويل مركز التاريخ السعودي الرقمي (رقمن) إلى المركز السعودي للمحتوى الرقمي لتحقيق أهداف دارة الملك عبد العزيز المرسومة بوجود مركز متكامل يحقق الشمولية في نقل المحتوى السعودي .

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