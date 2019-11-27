تونس تدعو إلى "التحرك الفعلي للدفاع عن القضية الفلسطينية

دعت الخارجية التونسية في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام ، كافة الضمائر الحيّة في العالم، وكلّ القوى المحبّة للسّلام إلى التحرّك الجادّ للدفاع عن قضية فلسطين العادلة».

ذكّرت تونس هذه القوى بـ «مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية للمساهمة في تحقيق سلام حقيقي دائم وعادل وشامل، يضع حدّا لممارسات قوات الاحتلال واعتداءاتها العنصرية واللاإنسانية ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل».

وأكدت أنها ستظلّ دائما على العهد لمواصلة التزامها المبدئي بمناصرة القضية الفلسطينية في كافّة المحافل الإقليمية الدوليّة، ومساندة كلّ الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل يُعيد الحقوق كاملة دون نقصان إلى أصحابها.

وأوضحت تونس أنه على «كل القوى الإقليمية والدولية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة لحمل سلطة الاحتلال على احترام الشرعية الدولية ووقف الاستيطان».