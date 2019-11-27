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المحكمة العسكرية تقضي بإعدام " عشماوي" شنقا

منذ 7 دقيقة
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المحكمة العسكرية تقضي بإعدام " عشماوي" شنقا

 
قضت المحكمة العسكرية للجنايات، في جلسة، اليوم الأربعاء، بخصوص القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميًا بقضية «الفرافرة» ، بالإعدام شنقًا، على الضابط السابق في الجيش «هشام عشماوي».


واتهمت المحكمة عشماوي بارتكابه العديد من الجرائم منها، تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس، والهجوم على نقطة حرس حدود (الفرافرة).

بالإضاقة إلى مشاركتة في استهداف وزير الداخلية الأسبق «محمد إبراهيم»، والتخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس، وتهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.

يذكر أن الناطق الرسمى لقوات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، أعلن في أكتوبر 2018، «إلقاء القبض على عشماوي، في عملية نوعية نفذهتها قوات حفتر».

وفي مايو الماضي، أعلن التليفزيون المصري، أن القاهرة تسلمت عشماوي من قوات حفتر، لتقديمه إلى المحاكمة.

انضم «عشماوي» إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، والتحق بالقوات الخاصة «الصاعقة» فرد تأمين عام 1996، وأحيل إلى محكمة عسكرية في 2007، واستبعد من الجيش في 2011، وانقطعت صلته نهائيًا بالمؤسسة العسكرية.


وظهر عشماوي في مقطع مصور في 2017، وكنى نفسه بـ«أبو عمر المهاجر»، وأعلن مسؤوليته عن «عملية الفرافرة»، معلنا عن موقعه التنظيمي كأمير لجماعة جديدة حملت اسم «المرابطون».

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