لاعب أردني ينسحب من بطولة عالمية رفضا لمواجهة "إسرائيلي"

رفض اللاعب الأردني، محمد عيد، مواجهة لاعب "إسرائيلي" في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، التي أقيمت مؤخرا في تركيا.

ومفضلا الانسحاب من البطولة على ملاقاة اللاعب الإسرائيلي في البطولة، كتب اللاعب الأردني على صفحته بفيسبوك: "بعد تدريب متواصل لعدة أشهر مع المنتخب الأردني، وبعد الوصول إلى أنطاليا؛ للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكيسنغ، جاءت قرعتي مع لاعب الكيان الصهيوني فقررت عدم المشاركة؛ إذ إن الوطن مبدأ، والمبادئ لا تسقط".

وأضاف: "كان من السهل علي أن أتنحى عن حلم الفوز بالبطولة على أن أقف بمواجهة الإسرائيلي، على الرغم من أنني كنت على استعداد كامل للحصول على ذهبية العالم وبكل قوة.. حيث إنني لن أُنزل نفسي إلى منزلة لا تليق بي ولا ببلدي الأردن الحبيب".

من جانبه، حيا تجمع "اتحرك لمقاومة التطبيع"، لاعب الكيك بوكسينغ الأردني محمد عيد، على قراره برفض اللعب مع "إسرائيلي" ضمن البطولة التي أقيمت مؤخرا في تركيا.