"الوفاق الليبية": استئناف العمل بحقل "الفيل"

بسطت قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأربعاء، سيطرتها على حقل "الفيل"، جنوب غربي البلاد، في إطار المعارك الجارية بينها وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية بسبها، التابع لحكومة الوفاق، في بيان على صفحته في فيسبوك، أن وحدات عسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية سيطرت، صباح الأربعاء، على حقل الفيل الذي كان يخضع لسيطرة قوات حفتر.



وبعد ساعات قليلة من الإعلان الأول كشف المكتب الإعلامي لمنطقة سبها العسكرية أن العمل بحقل الفيل النفطي "يسير بشكله الطبيعي والمعتاد"، مشيراً إلى أن الضخ مستمر الآن بحماية وتأمين من كتائب حرس المنشآت النفطية.



ويبلغ إنتاج حقل الفيل نحو 70 ألف برميل يومياً، منذ شهر فبراير الماضي، وهو حقل تتشارك في إدارته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة "الأناضول" أن قوات حفتر، التي تسيطر على حقل الشرارة، رفعت حالة التأهب الأمني وبدأت بنشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل.

ويعد حقل "الشرارة" أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من الخام، الذي تخطى مليون برميل يومياً نهاية 2018.