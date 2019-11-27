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الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف الاستيطان وإنهاء معاناة غزة

منذ يوم
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الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف الاستيطان وإنهاء معاناة غزة

 دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، الاحتلال الصهيوني ، إلى ضرورة "وقف بناء المستوطنات غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية، وإنهاء المعاناة واسعة النطاق في غزة".

وجاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتلتها بالنيابة عنه رئيسة مكتبه ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، إن "إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".

 

واعتبر أن التوصل إلى حل عادل ودائم لن يتحقق إلا عبر مفاوضات بناءة يجريها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، بحسن نية، ويقدم لها المجتمع الدولي الدعم.


وتتزامن الرسالة مع احتفال الأمم المتحدة السنوي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين أول من كل عام، وهو تاريخ قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

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