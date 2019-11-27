متحدث "صهيوني" يهاجم كارول سماحة وماجدة الرومي



تسبب كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" في إشعال معركة كلامية بين المطربة اللبنانية "كارول سماحة" والمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، والذي اتهم "سماحة" ومواطنتها المطربة "ماجدة الرومي" بـ"العنصرية ومعاداة السامية".

وكانت "كارول" قد أعادت نشر مقطع فيديو لـ"ماجدة"، عبر حسابها في "تويتر"، وهي تتحدث عن الكتاب، قائلة إنها تؤمن بأن "الصهيونية العالمية لديها مخطط لتفتيت الدول العربية وتشكيل حكومة واحدة للكون كله حسبما جاء في الكتاب".

وعلقت "كارول" على كلام "ماجدة" بالقول: "كلام كتير صحيح.. يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد والخطر الأكبر الي جايي، وإيه نعم السفينة بحاجة قبطان".

ورد المتحدث باسم "نتنياهو"؛ "عفير جنلدمان"، قائلا: "تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين. كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية".

وتابع: "البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على الشعب اليهودي، وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين. يا عيب الشوم".

بدورها عقبت عليه "سماحة"، الأربعاء، بقولها "الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!".

وواجهته متسائلة: "ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق؟ أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد كل الأعراف والقوانين الدولية".

وتواصلت المعركة الكلامية، حيث رد "جنلدمان": "لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودي".

وأضاف "لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية. الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله".

فأجابت المطربة اللبنانية: "قتل 6 مليون يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين".

ورد المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال، زاعما: "هذه هي أرضنا منذ آلاف السنين كما كتب في التوراة والإنجيل والقرآن. كيف يمكن لصاحب الأرض أن يحتل أرضه؟".