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العراق.. مقتل 8 متظاهرين وإصابة 20 آخرين جراء قمع الأمن للتظاهرات

منذ حوالى ساعة
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العراق.. مقتل 8 متظاهرين وإصابة 20 آخرين جراء قمع الأمن للتظاهرات

كشفت مصادر عراقية اليوم الخميس عن مقتل 8 متظاهرين رميا بالرصاص، بعد قمع قوات الأمن تظاهرات في مدينة الناصرية جنوب البلاد.

 
وحسب مصادر طبية، فإن نحو  20 شخصًا أصيبوا بجروح كذلك بينهم اثنان حالتهما خطرة، عندما استعادت قوات الأمن جسرين في المدينة بعدما احتلهما المتظاهرون لعدة أيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن العراقية أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

ويأتي ذلك بعد قيام المتظاهرين بإحراق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف في خطوة هي الثانية التي تستهدف مصالح إيرانية بعد قيام محتجين في وقت سابق بإحراق القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وكان محتجون قد قطعوا الطرق والجسور الخميس، سعيا إلى تعطيل المرور في مدينة الناصرية، بينما واصل آلاف المتظاهرين المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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