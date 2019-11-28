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بينهم منزل منفذ عملية عتصيون.. الاحتلال يهدم 4 منازل بالخليل

منذ يوم
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بينهم منزل منفذ عملية عتصيون.. الاحتلال يهدم 4 منازل بالخليل

اقتحمت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال برفقة جرافات كبيرة، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، لهدم 4 منازل فلسطينية.

وحسب ما ذكره تلفزيون فلسطين فجر اليوم الخميس، فإن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وشرعت بعمليات هدم أربع منازل فلسطينية تعود لعائلات منفذي عملية "عتصيون" في أغسطس الماضي ، من بينها منزل الأسير يوسف سعيد زهور، أحد منفذي عملية "عتصيون".

وتُشير المصادر إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا مشددا حول المنازل التي شرعت بهدمها في بلدة بيت كاحل وأعاقت عمل طواقم الصحافيين، فيما أشعل عدد من الشبان الإطارات المطاطية في منطقة الجرن داخل بلدة بيت كاحل، تزامنا مع هدم المنازل.

وكانت قوات الاحتلال قد وجدت جثّة جندي صهيوني في أغسطس الفائِت وقد أصيبت بعدَّة طعنات بالقرب من مستوطنة "عتصيون" في الخليل، وحسب الإعلام العبري، فإنّ خليّة مُنظّمة أرادت أَسْر الجندي للضغط على الاحتلال في ملف الأسرى، لكن العملية تعقّدت فجرى طَعْن الجندي وأُلقيَ به على الطريق. 

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