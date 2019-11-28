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مقتل جنديين تركيين في هجوم بقذائف هاون بـ"تل أبيض"

منذ 4 دقيقة
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مقتل جنديين تركيين في هجوم بقذائف هاون بـ"تل أبيض"

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، عن مقتل جنديين اثنين أمس الأربعاء، في بلدة أقجة قلعة قرب الحدود الجنوبية، والمقابلة لبلدة تل أبيض السورية.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن الجنديين قتلا في هجوم بقذائف هاون، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت لاحق، أن الهجوم استهدف محيط مخفر للشرطة قرب الشريط الحدودي، وتقول الوزارة أن قوات الجيش التركي في المنطقة تقوم بالرد على مصدر النيران.

وتعرضت المنطقة للعديد من الهجمات مؤخرا، لا سيما أثناء تنفيذ الجيشين التركي والوطني السوري التابع للمعارضة، عملية "نبع السلام"، في أكتوبر الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية.

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