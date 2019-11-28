بسبب فيلم وثائقي.. الاحتلال يُلاحق مخرجًا فلسطينيًا

تُلاحق محاكم الاحتلال الصهيوني الفنان الفلسطيني "محمد بكري"، بسبب إخراجه فيلما وثائقيا بعنوان "جنين جنين" منذ أعوام.

ومن جانبه استهجنت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية الحقوقية، قرار الاحتلال بملاحقة بكري، مُشيرة إلى أن المحكمة المركزية في اللد عقدت الأحد الماضي جلسة ثالثة في الشكوى التي قدمها الضابط الإسرائيلي نيسم مغناجي، الذي يطالب بمقاضاة بكري، بتهمة القذف والتشهير، وتغريمه بدفع مبلغ 2.5 مليون شيكل.

وحسب المؤسسة الحقوقية، فإن الفيلم صدر عام 2002، وهو فيلم وثائقي سعى إلى تصوير المعركة التي حدثت بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين، ويطرح مسألة المجزرة التي تم ارتكابها في المخيم الفلسطيني آنذاك، خلال عملية الاحتلال التي كانت بعنوان السور الواقي.

وفي بيان صادر عن المؤسسة يوم أمس الأربعاء، أكدت فيه على أن بكري يواجه منذ أعوام ملاحقات قضائية عدة، من قبل جنود صهاينة شاركوا في العملية العسكرية، منوهة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الدعوى المقدمة سابقا من قبل بعض الجنود الإسرائيليين ضد بكري، لعدم وجود صور شخصية لهم في الفيلم.

وتجددت ملاحقة بكري قضائيا، حيث رفع الضابط مغناجي دعوة جديدة يدعي بها أنه يظهر في الفيلم، وبدعم من ساسة إسرائيليين وأعضاء في مجلس النواب "الكنيست".

واعتبرت المؤسسة أن محاكمة الفنان محمد بكري تُعد قضية سياسيّة بامتياز، وهي تسعى لإسكات الرأي الآخر، وقمع حرية التعبير التي يؤديها بكري من خلال فيلمه الوثائقي، منددة بالحملة العنصرية بحق بكري، والتي يقودها سياسيون إسرائيليون وأعضاء برلمان، مبينة أنها تسعى لإسكات الرأي الذي يكشف عن الانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وقال بيان المنظمة الحقوقية إنه بالتزامن مع انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، يرفض أي انتقاد لذلك، وهو يؤكد سعيه لملاحقة كل شخص يفضح هذه الانتهاكات، مهما مرّ عليه من الزمن.

وفي الختام دعت سكاي لاين الدولية المحكمة الإسرائيلية إلى إسقاط جميع التُهم عن بكري وتبرئته، باعتبار الفيلم الوثائقي الذي أخرجه يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، التي يُعد الفن إحدى وسائلها.