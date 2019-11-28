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بسبب التزاحم.. سقوط شاب تحت عجلات القطار فى الإسكندرية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 92
بسبب التزاحم.. سقوط شاب تحت عجلات القطار فى الإسكندرية

لقي شاب مصرعه جراء سقوطه أسفل عجلات القطار عند دخوله محطة الظاهرية، بعد تأخر القطار عن موعده، مما تسبب في زحام شديد.

وحسب شهود عيان، أكدوا على أنهم شاهدوا الحادث الذي وقع في الثامنة صباحًا، مُشيرين إلى أن الشاب كان يستقل العربة الأخيرة من القطار، وكان القطار به تكدس وزحام شديد، وعند دخول القطار المحطة كان مسرعًا، وسقط الشاب وسحله القطار من بداية المحطة حتى آخرها، وتوقف بعد أن تدافع الناس بالصراخ عليه.

وأشار الشهود إلى أن شباب المنطقة هم من تطوعوا للنزول أسفل القطار لسحب جثة الشاب، وتجميع الأشلاء.

يُجدر الإشارة إلى أن حوادث القطارات ما زالت مُستمرة، ومازال العديد من الضحايا يتساقطون بشكل شبه يومي، على الرغم من تعيين رئيس النظام "كامل الوزير" وزيرًا للنقل بعد حادث قطار رمسيس الذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصًا، زاعمًا أن الوزير قادر على حل مُشكلات السكك الحديد، وحتى الآن لم تُحل المشاكل ولكنها زادت وزاد معها أرواح الشباب الذين راحوا ضحايا للإهمال والظلم.

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