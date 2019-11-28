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مئات الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام تضامنا مع المحررين المعتصمين برام الله

منذ يوم
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مئات الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام تضامنا مع المحررين المعتصمين برام الله

قال مكتب إعلام الأسرى، إن مئات الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً ليوم واحد تضامناً مع الأسرى المحررين المعتصمين برام الله ضد قطع رواتبهم  من قبل السلطة.

وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر على الأسرى المحررين المضربين في ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، بسبب إضرابهم عن الطعام لليوم العشرين وعن الماء لليوم الثالث على التوالي.

وقال تجمع عائلات الأسرى المضربين في بيان إنه بدأت تظهر على عدد منهم أعراض خطيرة مثل: خروج دم بدل البول، وانخفاض حاد في السكري، وانخفاض حاد في الضغط، بالإضافة إلى صداع شديد، وجفاف حاد.

ودعت العائلات أبناء شعبنا لإعلان النفير كي لا نفقد أحدهم شهداء، حاثة الجميع للتوجه لخيمة الإضراب والتضامن معهم

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