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السودان يمدد اتفاقه النفطي مع جنوب السودان حتى 2022 الاتفاقية تنتهي أواخر 2019

منذ حوالى ساعة
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السودان يمدد اتفاقه النفطي مع جنوب السودان حتى 2022 الاتفاقية تنتهي أواخر 2019

أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان، حتى مارس/ آذار 2022.

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، في بيان صحفي  ، أن المباحثات ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان، إلى الموانيء لغرض التصدير، ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في 2012.

وأبرمت جوبا اتفاقا في 2012، يقضي بدفع 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان عن كل برميل، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوما مالية.

بدوره، أكد وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان "ميان وول"، التزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي والتي تم تمديدها إلى مارس/ آذار 2022 لفائدة البلدين.

وأعلن عن استعداد بلاده، لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ من جميع حقول الجنوب.

وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد الخرطوم ما يقارب ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تمثل نحو 50 بالمئة من الإيرادات العامة للدولة.

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