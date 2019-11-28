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في ظروف غامضة.. اختفاء طالبة بجامعة حلوان "فيديو"

منذ 35 دقيقة
عدد القراءات: 99
في ظروف غامضة.. اختفاء طالبة بجامعة حلوان "فيديو"

اختفت "بسنت ممدوح عبد الله أحمد" الطالبة في جامعة حلوان فى ظروف غامضة، حيث رصدت كاميرات المراقبة فيديو لبسنت وهي تركب الميكروباص في تمام الساعة الـ٧ مساءً، بالقرب من محطة عزبة النخل.

وكانت الطالبة تتصل بوالدتها من هاتفها المحمول فى ذلك الوقت لتطمئنها عليها وتخبرها بأنها في طريقها للمنزل، وسوف تعود إلى المنزل في غضون دقائق، وفى ظروف غامضة، تفاجأت والدتها بأن تلفون ابنتها تم إغلاقه، ومنذ ذلك الوقت لم يتم التوصل إلى مكانها، أو سبب اختفائها.

وحسب قريبتها، فقد أشارت إلى أنهم قاموا بتفريغ الكاميرات التي كانت بالموقف وجبنا الميكروباص والسواق، ولقينا مدليتها في الميكروباص، وأخدناه علي القسم، ومن ساعتها مفيش أي جديد والسواق كل شويه يغير كلامه مرة، مش هو اللي سايق.

واختتمت حديثها قائلة: القسم متساهلين معاه كده، عدت تالت ليلة، ومفيش جديد، أي حد ليه معارف في الشرطة تقدر تساعدنا ياريت يقول، محدش بيتحرك غيرنا الشرطة مبتتحركش وكل دقيقة خطر عليها محدش حاسس بينا.

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