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نقابة مغربية تدعو للتحقيق في ترويج منتجات زراعية "إسرائيلية"

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 79
نقابة مغربية تدعو للتحقيق في ترويج منتجات زراعية "إسرائيلية"

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أهلية)، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول ترويج معدات ومنتجات زراعية مصدرها إسرائيل.

ورد ذلك، في رسالة وجهتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لوزير الفلاحة، اطلعت الأناضول على مضمونها.

وجاء في الرسالة: "نتابع بقلق شديد، تنامي الأخبار حول مشاركة شركات من الكيان الصهيوني في عرض تكنولوجيا ومنتوجات مصدرها الاحتلال(..)".

وذكرت أن ما ينشر من أخبار يتزامن مع "المعارض الدولية للفلاحة والتي كان آخرها معرض التمور بأرفود، حيث سجلنا صحبة المهتمين والرأي العام الوطني مشاركة شركة NETAFIM، المرتبطة بالمصالح الصهيونية".

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