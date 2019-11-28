استئناف إنتاج حقل الفيل النفطي بعد توقف 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، الخميس، ، في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" ، استئناف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، جنوب غربي البلاد، بعد توقف 24 ساعة جراء الأعمال العسكرية بالحقل.

وقالت المؤسسة إنه "لم يُصب أي من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بأضرار تُذكر".

وأواضحت أنه على الرغم من إصابة المنشآت ببعض الأضرار البسيطة، فقد تمكن العاملون من استئناف الإنتاج بمجرد تحسن الظروف الأمنية داخل الحقل.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مخاطبًا الأطراف كافة، إن حقول النفط والغاز هي "المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، والحفاظ عليها يصب في صالح كافة أفراد الشعب".

وشدد، في البيان نفسه، على ضرورة عدم التعامل معها كـ"أهداف عسكرية".

وأضاف صنع الله أن أي عمليات قتال بالقرب من منشآتنا يجبرنا على وقف الإنتاج، ضمانا لسلامة موظفينا، وعندما يتوقف الإنتاج، فإن الضرر يطال جميع الليبيين.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، استعادت السيطرة على حقل الفيل النفطي، بعدما سيطرت عليه قوات حكومة "الوفاق" لساعات.