محافظ ذي قار يدعو عبد المهدي لوقف "الحملة الدامية"

دعا محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى وقف "الحملة الدامية" في مدينة الناصرية، وإبعاد قادة عسكريين ومحاسبتهم عن أعمال قمع الاحتجاجات.

تأتي هذه الدعوة إثر مقتل 22 متظاهرا وإصابة 157 آخرين برصاص قوات الأمن، خلال ساعات من مواجهات دامية بدأت فجر الخميس، مع المحتجين على جسرين وسط الناصرية، مركز المحافظة.

وقال الدخيلي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري، والقيادات العسكرية، لم يكن بالتشاور مع الإدارة المحلية أو علمها، وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية".

وأضاف أن "الحملة التي تجري أحداثها الدامية منذ فجر اليوم وإلى الآن عرقلت جهود التهدئة"، مشيرا أن "تصرف الشمري وتفرده بالقرار، أدى إلى سقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار".

وطالب الدخيلي رئيس الوزراء بـ "إيقاف هذه الحملة، وإبعاد الشمري، والقيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيقية فورية، وإدانة كل من تسبب بسفك الدماء".

ولوح بتقديم استقالته إذا لم تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء في المحافظة.