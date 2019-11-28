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مصرع ٣ تلاميذ وإصابة 10 آخرين في حادث بالإسكندرية

منذ حوالى ساعة
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مصرع ٣ تلاميذ وإصابة 10 آخرين في حادث بالإسكندرية

لقى ٣ تلاميذ مصرعهم، وأصيب ١٠ آخرون، بينهم 8 تلاميذ مساء، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس مدرسة خاصة وسيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي. 


بالفحص تبين أن أتوبيسا تابعا لمدرسة البارونات الخاصة، مقرها الكيلو21، اصطدم بسيارة ملاكي أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.

أسفر عن مصرع ٣ تلاميذ وإصابة ٨ تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلي السيارة الملاكي، يحملان جنسية دولة عربية.

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى، وتحرر محضر بقسم شرطة ثانى العامرية بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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