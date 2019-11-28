احتجاجات أمام "مصرف لبنان" تنديدا بالوضع الاقتصادي

اجتاز بعض المحتجين اللبنانيين، مساء الخميس، الحواجز الحديدية الموجودة أمام "مصرف لبنان" بالعاصمة بيروت، تنديدا بالوضع الاقتصادي، وسط تعزيزات أمنية مكثّفة.

ووفق مراسلة الأناضول، اجتاز عشرات المحتجين الحواجز الحديدية أمام المصرف، قبل أن تصل عناصر الجيش وتمنعهم من الوصول إلى بوابة المصرف الواقع بمنطقة "الحمرا" غرب بيروت، وتفرقهم.

وطالب المحتجون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باسترجاع الأموال المنهوبة، ودعم السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود التي وضعتها المصارف على الموديعين.

وسبق أن قطع المحتجون الطريق أمام المصرف، احتجاجا على الوضعين الاقتصادي والمالي بالبلاد.

من جانبها، أفادت غرفة التحكم المروري، عبر "تويتر"، بقطع الطريق المؤدية إلى منطقة الحمرا أمام مصرف لبنان، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة، مستمرة منذ خمسة أسابيع، تطالب باستبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة