"الوفاق" تعلن استهداف تمركزات لحفتر بمحور الخلاطات

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الخميس، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت، بدقة، تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور "الخلاطات" جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات محمد قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ، أن قوات الوفاق تمكنت من الاستيلاء على ثلاثة آليات مسلحة لقوات حفتر بمحور اليرموك جنوبي طرابلس ، وأسر خمسة عناصر تابعين لحفتر، بينهم مرتزق سوداني.

وأوضح أن القوات عززت مواقعها في محيط معسكر "النقلية" ومحور الأحياء البرية جنوبي طرابلس، وحصنت تمركزاتها بعد القيام بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة.