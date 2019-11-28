Responsive image

28
نوفمبر

الخميس

26º

28
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • قناة العراقية: محافظ ذي قار علي الدخيل يعلن استقالته من منصبه احتجاجا على الأحداث الأخيرة وقتل متظاهرين في مدينة الناصرية.
     منذ حوالى ساعة
  • عطل فني يضرب منصتي "فيسبوك" و واتس_آب" في عدد من الدول حول العالم.
     منذ 7 ساعة
  • عتقال الصحفى أحمد شاكر الصحفى بـ"روز اليوسف" من منزله بقرية ترسا مركز طوخ - قليوبية
     منذ 10 ساعة
  • بعد أكثر من عام ونصف العام رهن الاعتقال نيابة أمن الدوله تفرج عن الشاب الكفيف صلاح عبد المبدئ محسب
     منذ 11 ساعة
  • توقف حركة قطار ابو قير بعد سقوط احد الاشخاص اسفل عجلات القطار ووفاته اثناء دخوله محطة الظاهرية بسبب الزحام الشديد
     منذ 12 ساعة
  • الصين: الخارجية: استدعاء السفير الأميركي لدينا مرتين خلال 72 ساعة احتجاجاً على موقف واشنطن من أحداث هونغ كونغ
     منذ 15 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:25 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

أمين عام "النهضة" التونسية يعلن استقالته

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 92
أمين عام "النهضة" التونسية يعلن استقالته

أعلن زياد العذاري، الأمين العام لحركة "النهضة" التونسية، الخميس، الاستقالة من مهامه الحزبية.


وقال العذاري في رسالة نشرها العذاري الذي يتقلد أيضا منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تبعا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية، فإنه يهمني التوضيح بأني قررت التخلي عن كل مسؤولياتي داخل حركة النهضة".

وتابع: "طلبت من رئيس الحركة (راشد الغنوشي)، منذ بداية الأسبوع الفائت، التفضل بقبول طلبي هذا، وقدمت له استقالتي من الأمانة العامة للحزب ومن المكتب التنفيذي".

وأضاف: "أعلمته بأني غير معني مستقبلا بأي خطة (منصب) أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة (النيابية) أو أي مسؤولية في الحكومة القادمة".

واعتبر العذاري أن قرار الاستقالة "لم يكن سهلا، وأنه جاء بعد تفكير عميق، وأنه يجد نفسه مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية".

وأردف أنه "غير مرتاح البتة للمسار الذي اتخذته البلاد منذ مدة، وخصوصا لعدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة (لم يذكرها)".

كما لفت إلى أنه "لم ينجح في إقناع مؤسسات الحزب في قضايا يراها مصيرية، وفي لحظة مفصلية بتفادي خيارات لايراها جيدة للبلاد".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers