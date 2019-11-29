أكاديمي إماراتي يتساءل: لماذا لم يحقق محمد بن زايد في سرقة 12 مليار دولار

كشف الأكاديمي الإماراتي يوسف اليوسف، عن سرقة 12 مليار دولار من أحد الصناديق السيادية بالإمارات قبل عدة سنوات. وانتقد تجاهل محمد بن زايد اجراء أية تحقيقات حول واقعة السرقة، وجدد طلبه له بالتحقيق إلا "إذا كان ولي عهد أبو ظبي شريكا في السرقة" على حد زعمه.

جاء ذلك من خلال سلسلة تغريدات، رد من خلالها أستاذ الاقتصاد السابق يوسف اليوسف، على قرار السلطات الإماراتية التحفظ على أمواله، وتجميد حسابه البنكي في بنك دبي الإسلامي، إثر حديثه المستفيض عن مناقب الشيخ سلطان بن زايد الأخ غير الشقيق لمحمد بن زايد، وذلك بعد وفاته.

وقال يوسف اليوسف في تغريدة له :" يا محمد بن زايد أطالبك بأن تحقق في من سرق 12 مليار دولار من أحد الصناديق السيادية قبل سنوات، إلا إذا كنت أنت شريكا في هذه السرقة، بدل أن تجمد أموالي وأموال شركاء معي لا ناقة ولا جمل لهم في خلافي معكم"

وكان الإكاديمي الإماراتي المعارض قد تحدث عن تفاصيل كثيرة عن علاقته بسلطان بن زايد كاشفا عن الأسباب التي جعلت شقيقه محمد بن زايد يقصيه عن المشهد السياسي في الإمارات.