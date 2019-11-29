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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أباتشي سعودية ومقتل طاقمها

منذ حوالى ساعة
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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أباتشي سعودية ومقتل طاقمها

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي «يحيى سريع» اليوم الجمعة، إسقاط طائرة أباتشي سعودية بواسطة صاروخ أرض جو قبالة عسير على حدود المملكة مع اليمن، ومقتل طاقهما.    وقال أن: «الدفاعات الجوية للحوثيين تمكنت من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا».

وأوضح «سريع» أن العملية تمت في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيام الطائرة بأعمال عدائية، ومصرع طاقمها المكون من جنديين سعوديين واحتراقها بالكامل.

وحذر المتحدث باسم الجماعة من أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور، وأنها لن تكون للنزهة لأحد.

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