مصرع شخص وإصابة 8 في حادثين بصحراوي بني سويف الشرقي

لقي شخص مصرعه، وأصيب ٨ آخرون، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين لانقلاب سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي.



وتبين ان المصابين هم: محمد أحمد شحاته، ٣٤عام، مقيم محافظة اسيوط، مدرس، مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى محمد سيد، ٤٨ عام، مقيمة المنيا، موظفة، مصابة كدمات بالجسم، وسامية إسماعيل على ٥٧ عام، مقيمة اسيوط، اخصائية نفسية، مصابة كدمات بالظهر، وفوزي محمد دياب ٥٦ عام، مقيم اسيوط، موظف بمركز الحروق، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وثابت مراد ثابت، ٤٨ عام، مقيم اسيوط، موظف بشركة حسن علام، مصاب اشتباه ما بعد الارتحاج.

وفي الحادث الثاني لقي شخص مصرعه وأصيب ٣ آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل كافيتريا السوهاجي، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.