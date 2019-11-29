Responsive image

29
نوفمبر

الجمعة

26º

29
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • قناة العراقية: محافظ ذي قار علي الدخيل يعلن استقالته من منصبه احتجاجا على الأحداث الأخيرة وقتل متظاهرين في مدينة الناصرية.
     منذ 14 ساعة
  • عطل فني يضرب منصتي "فيسبوك" و واتس_آب" في عدد من الدول حول العالم.
     منذ 20 ساعة
  • عتقال الصحفى أحمد شاكر الصحفى بـ"روز اليوسف" من منزله بقرية ترسا مركز طوخ - قليوبية
     منذ 23 ساعة
  • بعد أكثر من عام ونصف العام رهن الاعتقال نيابة أمن الدوله تفرج عن الشاب الكفيف صلاح عبد المبدئ محسب
     منذ يوم
  • توقف حركة قطار ابو قير بعد سقوط احد الاشخاص اسفل عجلات القطار ووفاته اثناء دخوله محطة الظاهرية بسبب الزحام الشديد
     منذ يوم
  • الصين: الخارجية: استدعاء السفير الأميركي لدينا مرتين خلال 72 ساعة احتجاجاً على موقف واشنطن من أحداث هونغ كونغ
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:25 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع شخص وإصابة 8 في حادثين بصحراوي بني سويف الشرقي

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 6
مصرع شخص وإصابة 8 في حادثين بصحراوي بني سويف الشرقي

لقي شخص مصرعه، وأصيب ٨ آخرون، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين لانقلاب سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي.


وتبين ان المصابين هم: محمد أحمد شحاته، ٣٤عام، مقيم محافظة اسيوط، مدرس، مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى محمد سيد، ٤٨ عام، مقيمة المنيا، موظفة، مصابة كدمات بالجسم، وسامية إسماعيل على ٥٧ عام، مقيمة اسيوط، اخصائية نفسية، مصابة كدمات بالظهر، وفوزي محمد دياب ٥٦ عام، مقيم اسيوط، موظف بمركز الحروق، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وثابت مراد ثابت، ٤٨ عام، مقيم اسيوط، موظف بشركة حسن علام، مصاب اشتباه ما بعد الارتحاج.

وفي الحادث الثاني لقي شخص مصرعه وأصيب ٣ آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل كافيتريا السوهاجي، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers