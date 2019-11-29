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السيستاني: المماطلة في تقديم الحلول يكلف العراق ثمنا باهظا

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 61
السيستاني: المماطلة في تقديم الحلول يكلف العراق ثمنا باهظا

دعت المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، مجلس النواب الى أعادة النظر في خياراته، مؤكدا ان التسويف والممطالة سيكلف البلاد ثمنا باهظا.

وقال ممثل المرجعية احمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء، اليوم، ان المرجعية كتتابع ببالغ الأسى والأسف انباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من اراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

واضاف، ان "المرجعية تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح".


ودعت المرجعية مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة الى أن "يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق،.. والاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن ارادة الشعب".

وشدد أن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم عليه الجميع"، دون مزيد من التفاصيل.

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