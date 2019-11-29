محررون يواصلون إضرابهم برام الله ونقل عدد منهم للمستشفى بعد تدهور صحتهم

يواصل أسرى فلسطينيون محررون الاعتصام والإضراب عن الطعام في مدينة رام الله؛ احتجاجا على استمرار قطع السلطة الفلسطينية لرواتبهم، فيما تردت الأوضاع الصحية لعدد منهم.

وحمّل المعتصمون المؤسسة الرسمية بكل مستوياتها سلامة المحررين المضربين، "في ظل انغلاق أفق الحل لهذه الساعة".

وأفادت وسائل إعلام محلية، إن 10 من الأسرى المحررين نُقلوا إلى المستشفى بعد تردي أوضاعهم الصحية، في ظل إضرابهم عن الماء والطعام منذ عدة أيام.



إلى ذلك، قال المحررون المضربون إنهم قاموا بنقل اعتصامهم من ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله إلى ساحة مركز البيرة؛ "تجنبا للفتنة إثر حضور أشخاص يُخفون أسلحة تحت ثيابهم، وقيام أفراد من الأجهزة الأمنية بنصب خيام بالقرب من خيمة الأسرى".



وذكر بيان لهم، أن أصوات التحريض هناك تعالت على الأسرى والتحشيد عليهم من مواقع مختلفة وصلت للتحريض على القتل".