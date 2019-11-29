عبدالمهدي يقدم استقالته للبرلمان العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك "، إنه سيقدم طلبا رسميا بالاستقالة للبرلمان، وذلك بعد خطبة الجمعة الصادرة من المرجعية الدينية في البلاد، والتي طالبت مجلس النواب إعادة النظر في الحكومة الحالية.

وكتب:" استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".

وأكد عبدالمهدي أنه طرح هذا الخيار سابقا في المذكرات الرسمية، مشيرا إلى أنه استمع بحرص شديد لخطبة الجمعة، وعليه فإن سيتقدم بطلب الاستقالة للبرلمان.

وكانت خطبة المرجعية الدينية قد جاء فيها: "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وإثر بيان عبدالمهدي، سادت احتفالات في ساحة التحرير، وتوافدت أعداد كبيرة إلى الساحة.

ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات الجارية في العراق، إلى 50 قتيلا وقرابة 300 جريح، حتى صباح اليوم الجمعة، بعد إطلاق قوات الأمن العراقية النار بكثافة على المتظاهرين في الناصرية.



وتعرض المتظاهرون إلى إطلاق الرصاص الحي بكثافة، بعد اقتحام مقر القنصلية الإيرانية في الناصرية مركز محافظة ذي، ووقوع مواجهات على جسرين في المدينة.



من جانبها قالت وكالة "رويترز"، إن حصيلة قتلى التظاهرات، المتواصلة في العراق بلغت 408 قتلى أغلبهم من المتظاهرين العزل.



واتسعت رقعة الاحتجاجية الشعبية في الناصرية، بعد يوم من سقوط عدد كبير من القتلى فيها أمس، حيث أقدم متظاهرون على حرق مراكز أمنية وآليات عسكرية اليوم الجمعة.