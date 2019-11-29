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للجمعة الـ41.. الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم"شاهد"

منذ يوم
عدد القراءات: 320
للجمعة الـ41.. الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم"شاهد"

 احتشاد آلاف المواطنين الجزائريين للمشاركة في الجمعة الـ41 على التوالي من الحراك الشعبي، شهدت مدن جزائرية، رفضا للانتخابات المزعم عقدها في ديسمبر القادم ، مطالبين بالتغيير الجذري ورحيل رموز النظام السابق.
حيث انطلقت المحتجون من ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان، وسط العاصمة، تمهيدا لمسيرة الجمعة الـ41.
ونظم المحتجون سيرة حاشدة بمدينة بجاية تطالب برحيل النظام ورفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. حسبما أفادت جريدة الخبر الجزائرية.

 
ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لاختيار خلف لبوتفليقة، لأنها في نظرهم ليست إلا استمرارا للنظام نفسه،

وأضافت أن الشرطة اعتقلت بعض المتظاهرين (لم تحدد عددهم)، واستخدم الغاز المسيل للدموع، لتفريق التظاهرة بالعاصمة.

وأشارت إلى أنه "لأول مرة منذ بداية الحراك، كان هناك حضور مكثف لمركبات وشاحنات الشرطة المركونة في شوارع بجاية"، مؤكدة رفض المتظاهرين لإشراف رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على انتخابات الرئاسة.

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