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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 191
استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

استشهد فتي فلسطيني وأصيب آخر، الجمعة، برصاص الاحتلال الصهيوني على الحدود الشرقية لقطاع غزة .

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن الفلسطيني فهد محمد وليد الأسطل (16 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال ، فيما أصيب آخر بجراح على حدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة".


ولم تكن هناك دعوات، لمسيرات "العودة وكسر الحصار على حدود غزة"، كما هو معتاد خلال الأسابيع الماضية، غير أن عدد من الشبان تجمعوا بشكل فردي.

والأربعاء، أعلنت "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار"، تأجيل مسيراتها المقررة الجمعة على حدود قطاع غزة، بسبب ما سمتها "الظروف الأمنية الخطيرة جدا".


ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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