إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وشارك في المسيرة التي جاءت هذا الأسبوع لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا، المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء ، وفرقة كشافة مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية وعدد من الأشبال والزهرات الذين رفعوا يافطات تؤكد حق شعبنا في أرضه.