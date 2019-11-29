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سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 59
سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الجمعة، سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية، في بيان، أن صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط في محيط المنطقة الخضراء، دون أن يسفر عن وقوع خسائر.


ويحاول المحتجون العراقيون الوصول إليها منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن القوات الأمنية تحول دون ذلك.

وتم استهداف المنطقة الخضراء ثلاث مرات على الأقل بصواريخ منذ بدء الاحتجاجات لكن لم يتم تسجيل خسائر.   والمنطقة الخضراء، محصنة أمنيا، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين العراقيين، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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