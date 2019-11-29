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مظاهرة في لاهاي إحياء ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 171
مظاهرة في لاهاي إحياء ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمت الجالية الفلسطينية في هولندا، مظاهرة أمام المحكمة الجنائية الدولية بهولندا، لإحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" ، حيث تجمع العديد من الفلسطينيين والناشطين القادمين من مختلف الدول الأوروبية.

وانتقد الناشطون، في المظاهرة المدعومة من منظمات المجتمع المدني، والتي جرت أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية ،  المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، لأنها لم تبدأ بعد تحقيقًا في القضايا المتعلقة بالمذابح الإسرائيلية في غزة، والهجوم الذي شنته إسرائيل عام 2010 على سفينة "مرمرة الزرقاء" التي كانت ضمن أسطول الحرية.

ولفت المشاركون، إلى أن بنسودا لم تتخذ أي إجراء قانوني في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل على خلفية شنها هجمات ضد غزة أسفرت عن مقتل آلاف عام 2014، رغم مرور أربع سنوات على رفع الدعاوى.

وحمل المتظاهرون لافتات من قبيل "العدالة من أجل فلسطين، و"أين المحكمة الجنائية الدولية؟" و"حاكمي إسرائيل على جرائمها"، و"شكرًا فاتو بنسودا، استمري في عدم فعل شيء"، و"فلسطين حرة"، و"إسرائيل إرهابية"، و"حان الوقت لمحاكمة إسرائيل".

وقدم المتظاهرون عريضة موقعة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لاستعجال بنسودا في بدء تحقيق في القضايا المذكورة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قراريها الصادرين في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1977، و12 ديسمبر 1979، باختيار يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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