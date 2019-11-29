الصدر يدعو المحتجين إلى مواصلة حراكهم بعد استقالة عبد المهدي

دعا زعيم التيار الصدري وأبرز المؤيدين للاحتجاجات مقتدى الصدر، الجمعة، المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الأحزاب والميليشيات والمحاصصة الطائفية.

وقال الصدر، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن استقالة عبد المهدي "المرتقبة" هي "أول ثمار الثورة وليس آخرها، ولكن لتعلموا أن استقالته لا تعني نهاية الفساد".

وشدد على ضرورة "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع.. والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.. وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصراً".

واقترح زعيم التيار الصدري أن "يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في ساحات الاحتجاجات، وأن يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها".

كما اقترح "تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد، وتفعيل دور القضاء".



كان عبد المهدي أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان، وذلك بعد ساعات قليلة من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني البرلمان إلى إعادة النظر في مساندة الحكومة.

وجاءت دعوة السيستاني في أعقاب تصعيد كبير بأعمال العنف المرافقة للاحتجاجات خلال اليومين الماضيين؛ إذ قتل 50 متظاهرا على الأقل وأصيب مئات آخرون بمحافظتي النجف وذي قار (جنوب) في مواجهات مع قوات الأمن.